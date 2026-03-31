На Куршской косе обнаружили следы пребывания «пещерных людей»

Туристы за зиму намусорили так, что бутылки и упаковку пришлось вывозить мешками.

На Куршской косе растаял снег и обнажились следы пребывания «пещерных людей». Так в национальном парке называют тех, кто мусорил в течение осени-зимы и чьи оставленные там и тут пакетики и бутылочки стали видны по весне.

В минувшие выходные на Куршской косе работали волонтеры, участники калининградского веломарафонского клуба «Вестланд-Рандоннер». Ребята набрали столько мусора, что вывозить его пришлось огромными мешками.

«За один раз, конечно, не справились. Обещали 5 апреля вернуться и продолжить», — прокомментировали в пресс-службе нацпарка.