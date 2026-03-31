Свердловские полицейские сменят зимнюю форму на летнюю в середине апреля

Источник: Комсомольская правда

Свердловским полицейским дали команду сменить зимнюю форму на летнюю. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Приказ о смене формы подписал начальник регионального ГУ МВД России генерал-лейтенант полиции Александр Мешков.

— Легкое и удобное летнее обмундирование сотрудникам ОВД можно будет надеть начиная с 13 апреля. Командирам всех служб и подразделений предписано провести строевые смотры, в рамках которых лично проверить готовность вверенных сил к тёплому периоду года, — отметил Валерий Горелых.

Начальник пресс-службы отметил, что там, где имеются проблемные вопросы, их будут оперативно решать. Также Александр Мешков потребовал, чтобы во время служебной подготовки повторили правила ношения форменной одежды и знаков отличия.

Валерий Горелых пояснил, что полицейским запрещено смешивать форменную одежду с гражданской. Внешний вид на службе должен быть опрятным и не содержать изношенных деталей.