В Ростовской области выросло число желающих заключить контракт с Минобороны

В Ростовской области увеличилось количество желающих заключить контракт с Министерством обороны. Об этом сообщил заместитель губернатора Дмитрий Водолацкий.
Известно, что пункт отбора Южного военного округа ведет набор на десятки специальностей: от механиков-водителей до специалистов связи и радиоэлектронной борьбы.
Среди востребованных специальностей — механики-водители боевых машин и автомобильной техники, наводчики-операторы, специалисты связи, РЭБ и инженерно-технический персонал. Отбор включает медицинское освидетельствование и беседу с психологом. Также выбор специальности зависит от образования, здоровья и предыдущего опыта службы.
