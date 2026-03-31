В Ростовской области выросло число желающих заключить контракт с Минобороны

На десятки военных специальностей набирают контрактников в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области увеличилось количество желающих заключить контракт с Министерством обороны. Об этом сообщил заместитель губернатора Дмитрий Водолацкий.

Известно, что пункт отбора Южного военного округа ведет набор на десятки специальностей: от механиков-водителей до специалистов связи и радиоэлектронной борьбы.

Среди востребованных специальностей — механики-водители боевых машин и автомобильной техники, наводчики-операторы, специалисты связи, РЭБ и инженерно-технический персонал. Отбор включает медицинское освидетельствование и беседу с психологом. Также выбор специальности зависит от образования, здоровья и предыдущего опыта службы.

