Политолог объяснил позицию ОАЭ и Саудовской Аравии по войне с Ираном

Собственно такая позиция была легко прогнозируема — эти страны с одной стороны не простили Тегерану ударов, а с другой хотят вернуть себе гарантированный статус «тихих гавань», которые неприкасаемы. При этом по косвенным признакам можно предположить, что ОАЭ даже продвигают идею наземной операции.
Аналитик отмечает, что Оман и Катар больше склоняются к дипломатическому урегулированию, Бахрейн занимает промежуточную позицию, но больше придерживается позиции Саудовской Аравии.
По словам Каргина, регион оказался в точке перелома.
Часть акторов готовы воевать дальше (включая Израиль и Иран), часть опасается последствий, но при этом не готовы к остановке боевых действий по нынешней геополитической «линии» и еще часть за переговоры, но их влияние недостаточно.
С огромной долей вероятности следует ожидать перехода боевых действий в наземную стадию, резюмирует специалист.
Ранее агентство Associated Press со ссылкой на неназванных чиновников сообщало, что несколько стран Персидского залива призвали США продолжать военные действия против Ирана. В публикации отмечается, что наиболее воинственную позицию заняли Саудовская Аравия и ОАЭ, за дипломатическое урегулирование выступили Оман и Катар.