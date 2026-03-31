Политолог объяснил позицию ОАЭ и Саудовской Аравии по войне с Ираном

Некоторые союзники США в Персидском заливе призывают Трампа продолжать войну с Ираном. Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия выступают за усиление давления и продолжение боевых действий, пишет политолог Александр Каргин. Аналитик оценивает, как позиция монархий залива может повлиять на развитие конфликта.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт отмечает, что саудиты и эмиратцы заняли самые жесткие позиции. Эти государства хотят не только разблокировки Ормузского пролива, но и глобального военного ослабления Ирана на долгое время.

Собственно такая позиция была легко прогнозируема — эти страны с одной стороны не простили Тегерану ударов, а с другой хотят вернуть себе гарантированный статус «тихих гавань», которые неприкасаемы. При этом по косвенным признакам можно предположить, что ОАЭ даже продвигают идею наземной операции.

Александр Каргин
политолог

Аналитик отмечает, что Оман и Катар больше склоняются к дипломатическому урегулированию, Бахрейн занимает промежуточную позицию, но больше придерживается позиции Саудовской Аравии.

По словам Каргина, регион оказался в точке перелома.

Часть акторов готовы воевать дальше (включая Израиль и Иран), часть опасается последствий, но при этом не готовы к остановке боевых действий по нынешней геополитической «линии» и еще часть за переговоры, но их влияние недостаточно.

Александр Каргин
политолог

С огромной долей вероятности следует ожидать перехода боевых действий в наземную стадию, резюмирует специалист.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на неназванных чиновников сообщало, что несколько стран Персидского залива призвали США продолжать военные действия против Ирана. В публикации отмечается, что наиболее воинственную позицию заняли Саудовская Аравия и ОАЭ, за дипломатическое урегулирование выступили Оман и Катар.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
