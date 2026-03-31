Перевозку 3 тонн подозрительных продуктов пресекли в Нижегородской области

Сотрудники Россельхознадзора совместно с Госавтоинспекцией пресекли незаконный оборот более 3 тонн продукции животного происхождения. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл по итогам проверок за первый квартал 2026 года.
В ходе 14 совместных рейдов на постах ДПС специалисты осмотрели более 200 автомобилей. В 12 случаях инспекторы зафиксировали перевозку мясной, молочной и рыбной продукции без необходимых электронных ветеринарных документов или с некорректными QR-кодами в системе «Меркурий». Такие нарушения делают невозможным отслеживание происхождения и безопасности товаров.
По результатам проверок владельцам грузов выдано восемь предостережений, а в профильные ведомства направлены информационные письма для принятия мер. Ведомство напоминает, что отсутствие сопроводительных документов является нарушением закона «О ветеринарии» и влечет административную ответственность по статье 10.8 КоАП РФ.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Нижнего Новгорода сожгли 61 кг контрабандного меда и молока.