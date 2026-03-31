В красноярском «Роевом ручье» рассказали неизвестные факты о выдре

В Красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» рассказали интересные факты о выдре.
По словам специалистов парка, выдра — представитель семейства куньих. Она является родственником хорька, росомахи и барсука. В России выдра живёт повсеместно, от западных границ до Дальнего Востока. На территории Красноярского края она обитает в чистых реках с быстрым течением и каменистым дном.
«Выдра — животное, которое умеет наслаждаться моментом. Если вы увидите выдру, которая лежит на спине в воде и держит на животе камень — не думайте, что она тренирует пресс. Она просто… ест. Или играет. Или и то, и другое одновременно. Они обожают кататься с горок. Зимой — со снежных, летом — с глинистых», — рассказали в «Роевом ручье».
В природе эти зверьки — одиночки. Воспитывает детей самка одна. Молодые выдры остаются с матерью до года, а потом отправляются искать свой участок. В природе они живут 6−11 лет, в неволе — до 20.
Исследования показывают, что выдры способны различать количество предметов — например, сколько рыбин в стае. В морской воде выдры часто спят на спине, держась лапами за лапы сородичей, чтобы их не разнесло течением. Выдра способна развивать скорость до 12 км/ч, нырять на глубину до 15 метров и задерживать дыхание на 4−5 минут.
Кроме того, эти зверьки спасают экосистемы. В водоемах, где исчезли выдры, рыбы часто становится меньше. Поскольку они едят больных и слабых рыб, не давая инфекциям распространяться. Они являются санитарами рек.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.