В красноярском «Роевом ручье» рассказали неизвестные факты о выдре

«Выдра — животное, которое умеет наслаждаться моментом. Если вы увидите выдру, которая лежит на спине в воде и держит на животе камень — не думайте, что она тренирует пресс. Она просто… ест. Или играет. Или и то, и другое одновременно. Они обожают кататься с горок. Зимой — со снежных, летом — с глинистых», — рассказали в «Роевом ручье».