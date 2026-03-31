В центре «Мой бизнес» Оренбургской области состоялся День открытых дверей

День открытых дверей прошел 19 марта в центре «Мой бизнес» Оренбургской области в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его посетила в том числе делегация Бузулукского района, сообщили в районной администрации.
«Наш район представила делегация во главе с начальником отдела экономики Валентиной Банкетовой и ведущим специалистом Анастасией Барлачук. К ним присоединились действующие предприниматели и самозанятые жители Бузулукского района, заинтересованные в развитии и новых возможностях для своего дела. Главная задача встречи — наладить прямой диалог между бизнесом и инфраструктурой поддержки», — подчеркнул заместитель главы администрации района по экономическим вопросам Вячеслав Богомолов.
Эксперты центра и приглашенные спикеры представили комплексный обзор актуальных инструментов для роста и масштабирования. Среди ключевых тем были PR и медиа, меры финансовой поддержки МСП и альтернативные источники финансирования, системные меры господдержки для экспортеров, развитие туристического потенциала и другие вопросы. Также были организованы индивидуальные консультации со специалистами центра «Мой бизнес».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.