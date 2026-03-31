От вакцин до клеточной терапии: как фармацевты помогают побеждать болезни

Качество и доступность медицинской помощи постепенно улучшают по всей России. Сразу приведем примеры: например, в Москве сократили время ожидания плановой госпитализации, а в Кировской области запустили первое в РФ производство вакцины от вируса папилломы человека (ВПЧ). Кроме того, при поддержке нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» в регионах развивают производство востребованных препаратов и медицинских изделий.
Подробнее о передовых разработках фармацевтической отрасли, о том, как лечат онкозаболевания с помощью клеточных технологий и что это такое — в нашем материале.
На основе отечественного сырья.
За последние 15 лет фармацевтические компании построили в России более 80 заводов, а всего в стране сегодня работают свыше 520 производств. До 2030 года планируют запустить еще 10 предприятий, которые будут выпускать радиофармпрепараты, противоопухолевые и гормональные лекарства.
Сейчас отечественные компании обеспечивают свыше 80% от потребностей здравоохранения. Например, в больницах и поликлиниках для проведения прививок по Национальному календарю используют преимущественно российские вакцины. 86% лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов выпускают на фармзаводах в нашей стране, причем две трети из них — из отечественного сырья. Благодаря этому удалось снизить зависимость от зарубежных поставок.
Особое внимание уделяют производству лекарств для лечения онкологических заболеваний: российские компании поставляют более 98% радиофармакологических препаратов, применяемых при диагностике и уничтожении опухолей.
«Сегодня наши ученые очень хорошие результаты показывают в борьбе с тяжелыми клиническими заболеваниями. И, конечно, все это будет влиять на те задачи, которые перед нами ставит Президент: сохранение населения, увеличение срока продолжительности жизни, и в целом на выполнение национальных целей развития», — заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Важные изменения происходят и в сфере медицинских технологий. В России уже зарегистрировали 54 медицинских изделия с функцией искусственного интеллекта. Эти устройства помогают врачам работать с КТ и МРТ-снимками, расшифровывать ЭКГ, оперировать и подбирать для пациентов индивидуальные схемы лечения.
Еще одно новое направление, которое активно развивают в нашей стране, связано со сложными клеточными технологиями. Среди них — CAR-T-терапия. Это метод терапии, когда иммунную систему пациента «обучают» находить и уничтожать опухолевые клетки. Такой подход очень эффективен при агрессивных формах рака. Для этого у человека берут Т-лимфоциты, присоединяют к ним искусственно созданные рецепторы и возвращают в организм. Для лечения по такой технологии в НМИЦ гематологии Минздрава России разработали CAR-T-клеточный препарат, который уже находится на этапе регистрации.
«Принципиально важно, что сегодня наш общий настрой — на развитие разработок и внедрение инноваций», — отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Возможности для открытий мирового уровня.
Чтобы ученые могли эффективнее создавать инновационные продукты, в 2025 году после модернизации вновь открыли крупнейший в России научно-технологический парк биомедицины (НТПБ). Он входит в состав Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, а его площадь больше 35 тыс. кв. метров. НТПБ включает восемь институтов, Передовую инженерную школу, Центры инжиниринговых разработок, коммерциализации технологий, Биобанк, а также индустриальные и передовые лаборатории.
На одной из площадок НТПБ уже запустили первое в нашей стране университетское производство полного цикла биомедицинских клеточных продуктов (БМКП). Их используют, чтобы восстановить ткани организма, например, голосовые складки и барабанную перепонку. Планируется, что БМКП будут применять в онкологии, офтальмологии и ревматологии.
«НТПБ создан для того, чтобы сократить путь от научной идеи до реального применения. Это пространство возможностей для ученых, мы даем им не просто лаборатории, а стартовую площадку для глобальных открытий. Наша цель — обеспечить исследователей инфраструктурой и помочь вывести их разработки в клиники и на рынок», — добавил ректор Сеченовского Университета Петр Глыбочко.
Вовремя сделанные прививки — залог здоровья.
В Кировской области в конце октября 2025 года заработало первое в России производство вакцины от ВПЧ по полному циклу — от получения антигена до готовой лекарственной формы. Препарат разработали российские ученые.
«Первые запущенные в производство серии вакцины выйдут в гражданский оборот во второй половине 2026 года. По мере расширения производственных мощностей компания планирует в 2027 году полностью закрыть потребность российской системы здравоохранения в вакцине против ВПЧ», — отметил генеральный директор компании-разработчика Евгений Баринов.
В марте 2025 года Минздрав РФ одобрил применение вакцины для людей от 18 до 45 лет, а в январе 2026 года — для детей 9−17 лет.
Вакцинация против ВПЧ защищает от предраковых поражений, снижая заболеваемость и смертность от рака шейки матки. В «Нанолек» отметили, что этот диагноз в нашей стране занимает второе место по распространенности среди онкологических заболеваний у женщин 14−45 лет и остается главной причиной смертности онкопациенток до 44 лет. Исправить ситуацию поможет бесплатная вакцинация от ВПЧ, которую планируют включить в национальный календарь прививок в 2027 году.
В дальнейшем компания собирается расширить производство вакцины и наладить выпуск препаратов для профилактики менингококковой инфекции и ветряной оспы.
Инновационные лекарства, методы терапии создают и развивают в нашей стране при поддержке нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья». Благодаря передовым разработкам врачи ставят точные диагнозы, а пациенты могут бесплатно использовать высокотехнологичные методы терапии.