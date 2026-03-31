От вакцин до клеточной терапии: как фармацевты помогают побеждать болезни

Еще одно новое направление, которое активно развивают в нашей стране, связано со сложными клеточными технологиями. Среди них — CAR-T-терапия. Это метод терапии, когда иммунную систему пациента «обучают» находить и уничтожать опухолевые клетки. Такой подход очень эффективен при агрессивных формах рака. Для этого у человека берут Т-лимфоциты, присоединяют к ним искусственно созданные рецепторы и возвращают в организм. Для лечения по такой технологии в НМИЦ гематологии Минздрава России разработали CAR-T-клеточный препарат, который уже находится на этапе регистрации.