Прокуратура Красноярского края обнаружила лишние 2,3 млрд рублей в тарифах ЖКХ

Прокуратура Красноярского края начала масштабную проверку формирования тарифов на коммунальные услуги. Поводом стали многочисленные жалобы жителей, публикации в СМИ, резкие скачки цен и перебои с ресурсами. Нередко фиксируются отключения, превышающие установленные нормативы, а ремонт и модернизация инфраструктуры либо затягиваются, либо не проводятся вовсе. Ситуация приобретает системный характер. Как установлено надзорным ведомством, рост платежей зачастую объясняется необоснованными затратами ресурсоснабжающих организаций, которые в итоге перекладываются на потребителей. Выявлены также нарушения при реализации инвестиционных программ. За два года прокуратура десятки раз отмечала необходимость корректировки так называемой необходимой валовой выручки компаний. Общая сумма, по данным ведомства, превысила 2,3 млрд рублей — эти средства подлежали исключению из тарифов, но оставались в их составе. Так, в Эвенкии должностные лица ресурсоснабжающей организации искусственно завысили цены на нефтепродукты для последующего получения компенсации, что привело к удорожанию услуг для граждан. Возбуждено уголовное дело. Аналогичное дело возбуждено в Канском районе по факту мошенничества при оказании услуг ЖКХ. Прокуратура взяла соблюдение законодательства в этой сфере на особый контроль.