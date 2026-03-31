В МВД прокомментировали слухи о проверке смартфонов пермяков

Пресс-служба МВД прокомментировала слухи о проверке смартфонов пермяков.
В Сети распространились сообщения о том, что сотрудники правоохранительных органов начнут проверять телефоны местных жителей на наличие определённых приложений и мессенджеров. Однако в полиции заверили, что эта информация является фейковой.
«Полиция призывает граждан быть внимательными и бдительными, использовать информацию исключительно из официальных источников», — написали в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее в Сети всплыли слухи о снижении зарплат сотрудникам «Мотовилихинских заводов». Однако в Центре управления регионом опровергли данную информацию.