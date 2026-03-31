В Красноярске возбудили дело после заражения ребёнка корью в больнице

Ребёнок заразился инфекцией от соседнего пациента.

В Красноярске следователи возбудили дело о халатности после заражения ребёнка в медучреждении. Об этом сообщили в ГСУ СК России по региону.

По данным следствия, инцидент произошёл в марте 2026 года. Ребёнок находился на стационарном лечении и, предположительно, подхватил острую инфекцию от другого больного, который проходил терапию в том же отделении.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Особое внимание будет уделено действиям персонала: проверят, соблюдались ли санитарно-эпидемиологические требования, вовремя ли выявили и изолировали пациента с признаками инфекции, а также были ли созданы безопасные условия для пребывания детей в стационаре.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске проверяют кафе после госпитализации женщины и ребёнка.