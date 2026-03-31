Калининградец купил у дилера машину с сюрпризом: через несколько месяцев её сняли с госучёта

После сделки выяснилось, что автомобиль не был оформлен на таможне.

Источник: Клопс.ru

Житель Калининграда купил у автодилера автомобиль 2017 года выпуска, а спустя несколько месяцев узнал, что машину сняли с государственного учёта. Об этом телеграм-канал регионального УФССП пишет во вторник, 31 марта.

За транспорт мужчина заплатил 2,1 млн рублей. Позже владельцу пришло уведомление о прекращении регистрации: выяснилось, что автомобиль не прошёл таможенное оформление. Горожанин обратился в суд.

Инстанция постановила расторгнуть договор купли-продажи, обязала продавца вернуть деньги покупателю, а самого калининградца — отдать машину автодилеру. Исполнительный лист поступил приставам, и, чтобы добиться выплаты, они арестовали счета должника. Этой меры оказалось достаточно, деньги передадут взыскателю.

