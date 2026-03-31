Выпускники медвузов могут отказаться от прохождения наставничества

Ранее министерство здравоохранения РФ утвердило положение о наставничестве в сфере здравоохранения, оно будет действовать до 1 марта 2032 года.
Как отметил в беседе с «Парламентской газетой» парламентарий, наставничество — это определенный элемент обучения, который будет организован после ординатуры или после специалитета.
«Выбирать место своего трудоустройства выпускник сможет самостоятельно. Речь о принудительных отработках не идет. От прохождения наставничества и вовсе можно отказаться. Но тогда придется проходить повторно первичную аккредитацию», — сказал Леонов.
Депутат подчеркнул, что главная цель введенного наставничества состоит в том, чтобы помочь молодым специалистам перенять опыт старших коллег, быстрее освоить выбранную профессию.
«Наставничество можно будет пройти в разных клиниках: по полгода в каждой. А на работе с наставником, как и везде, положена заработная плата, а сам наставник получит за это надбавку. Год назад в Трудовой кодекс было введено понятие “наставничество”, определяющее его как оплачиваемую работу по передаче опыта. Законодательная база уже была подготовлена к тому, чтобы учитывать интересы самого наставника», — заключил он.