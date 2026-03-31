Воронежская область стала 16-й в рейтинге регионов по строительству жилья

За 2025 год в регионе ввели более 1,9 млн кв. м жилья.

Источник: АиФ Воронеж

Воронежская область по итогам 2025 года заняла 16-ю строчку в рейтинге российских регионов по строительству жилья, став лидером среди субъектов Черноземья. Об этом сообщили аналитики РИА «Новости» в понедельник, 30 марта.

Всего в регионе за прошлый год ввели более 1,9 млн кв. м жилья. На каждого жителя приходилось по 0,855 «квадрата». При этом общий объём строительства практически не изменился по сравнению с 2024 годом. Удельный вес регионального объёма введённого жилья занял 1,8% в общероссийской структуре.

Первое место в рейтинге досталось Лениградской области, где на одного жителя приходится 2,051 кв. м введённого жилья. В топ-3 также вошли Тюменская область (1,816) и Республика Алтай (1,751). В конце списка оказались Магаданская и Мурманская области, где на одного жителя вводят менее 0,2 кв. м жилья.