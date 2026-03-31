Сложный пароль, сравнение цен и отказ от предоплаты: 12 правил, которые спасут ваши деньги при покупках в интернете

Покупки в интернете давно стали привычным делом. Однако удобства часто идут рука об руку вместе с рисками нарваться на мошенников. Недавний опрос показал: 79% россиян больше всего боятся раскрывать в сети платежные данные. 56% переживают за сохранность своих фамилии-имени и адреса, а 22% — за номер мобильного телефона. При этом почти три четверти респондентов высоко оценивают уровень безопасности сделок на крупных онлайн-площадках, сообщает пресс-служба Авито.