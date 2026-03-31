Сложный пароль, сравнение цен и отказ от предоплаты: 12 правил, которые спасут ваши деньги при покупках в интернете

Покупки в интернете давно стали привычным делом. Однако удобства часто идут рука об руку вместе с рисками нарваться на мошенников. Недавний опрос показал: 79% россиян больше всего боятся раскрывать в сети платежные данные. 56% переживают за сохранность своих фамилии-имени и адреса, а 22% — за номер мобильного телефона. При этом почти три четверти респондентов высоко оценивают уровень безопасности сделок на крупных онлайн-площадках, сообщает пресс-служба Авито.
Современные технологии способны надежно защитить пользователя с помощью различных инструментов — от двухфакторной аутентификации до «умных» алгоритмов, которые отслеживают подозрительные действия продавцов и покупателей. Но главное — соблюдать базовые правила цифровой гигиены.
— Важно выбирать известные проверенные платформы, заходить только через официальное приложение или сайт, и не торопиться при выборе товара, — рекомендует директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова.
Эксперты перечислили 12 основных правил безопасных покупок в интернете.
1. Покупайте на крупных площадках. У них обычно есть система безопасных сделок, защита платежей, клиентская поддержка и собственная служба безопасности. В случае проблем вам будет куда обратиться.
2. Проверяйте адрес сайта. Всегда убеждайтесь, что зашли через официальное приложение или сайт. Не переходите по ссылкам из сообщений — даже от знакомых. Вводите адрес вручную.
3. Используйте сложные пароли. На каждом сайте пароль должен быть уникальным. По возможности включайте двухфакторную аутентификацию — подтверждение входа по СМС или пуш-уведомлению.
4. Изучайте продавца. Посмотрите историю сделок, почитайте отзывы, обратите внимание на рейтинг. Если профиль создан недавно и нет ни одного отзыва — это повод насторожиться.
5. Сравнивайте цены. Слишком низкая цена — почти всегда признак подвоха. Сравните стоимость товара с рыночной, прежде чем радоваться «удачной находке».
6. Общайтесь внутри платформы. Не переходите в сторонние мессенджеры. Встроенный чат крупных площадок часто блокирует фишинговые ссылки и предупреждает о небезопасных действиях.
7. Не спешите с предоплатой. Если не знаете продавца лично, старайтесь не переводить деньги вперед. Пользуйтесь сервисами безопасной сделки и доставки: деньги замораживаются на счете до момента получения товара, а не уходят продавцу напрямую.
8. Никому не сообщайте личные данные. Ни номер телефона, ни адрес, ни паспортные данные, ни CVV-код карты, ни скриншоты из личного кабинета. Даже если собеседник кажется убедительным.
9. Задавайте вопросы. Попросите дополнительные фото, уточните параметры. Честный продавец не откажется ответить.
10. Обновляйте контакты в профиле. Если вы сменили номер телефона или почту, сразу внесите изменения. Иначе рискуете потерять доступ к своему аккаунту.
11. Не давайте доступ к аккаунту другим. Даже родственникам. Если система заметит резкую смену поведения, профиль могут заблокировать за подозрение во взломе. А за чужие нарушения отвечать придется вам.
12. Не размещайте объявления за деньги по просьбе посторонних. В интернете встречаются предложения подзаработать — зарегистрироваться и опубликовать чужое объявление. Чаще всего за этим стоят мошенники, а отвечать придется владельцу аккаунта.
Интернет-покупки могут быть удобными и безопасными, если не забывать об этих важных правилах. Главное — не торопиться, проверять информацию и доверять только проверенным платформам.