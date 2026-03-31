Назад в прошлое: в Крыму снова стал актуален домашний телефон

В Крыму спрос на подключение домашних телефонов остается стабильным. На сегодняшний день на полуострове насчитывается 43,5 тысячи абонентов проводной телефонии.
Как сообщает «Крымская газета», большинство пользователей домашней телефонной сети проживают в Симферополе, Евпатории, Керчи и Ялте. Значительного увеличения спроса на подключение стационарных телефонов в регионе не наблюдается.
Эксперты отмечают, что преимущества стационарного телефона стали вновь актуальны: он не зависит от заряда батареи, не «ловит» помехи при перегрузке сотовых сетей и остается рабочим даже в ситуациях, когда мобильная связь недоступна.
