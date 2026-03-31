В прокуратуре опровергли иск к экс-депутату Короткову об изъятии имущества

Ранее облпрокуратура предъявила в Кировский райсуд иск о взыскании с бывшего законодателя 43,9 млн рублей.

31 марта в Сети появились сведения о том, что прокуратура Волгоградской области обратилась в суд с требованием обратить в доход государства все имущество, принадлежащее экс-депутату облдумы Станиславу Короткову.

Представитель надзорного ведомства Оксана Черединина, к которой «АиФ-Волгоград» обратился за комментариями, опровергла эту информацию.

Ранее облпрокуратура предъявила в Кировский райсуд иск о взыскании с Короткова 43,9 млн рублей. По расчетам, столько он заработал, управляя компанией «Земля Профи», в то время как получал зарплату в качестве председателя комитета облдумы, что является нарушением антикоррупционного законодательства. На имущество экс-законодателя наложен арест в качестве обеспечительной меры.

Станислав Коротков покинул в феврале облдуму по собственному желанию. Однако прокуратура настояла, чтобы его уволили как нарушителя российского законодательства. Суд поддержал это требование.

Между тем в региональном заксобрании произошли и другие изменения: депутата Руслана Шарифова отстранили от должности вице-спикера и председателя одного из комитетов.