В прокуратуре опровергли иск к экс-депутату Короткову об изъятии имущества

Ранее облпрокуратура предъявила в Кировский райсуд иск о взыскании с Короткова 43,9 млн рублей. По расчетам, столько он заработал, управляя компанией «Земля Профи», в то время как получал зарплату в качестве председателя комитета облдумы, что является нарушением антикоррупционного законодательства. На имущество экс-законодателя наложен арест в качестве обеспечительной меры.