В прокуратуре опровергли иск к экс-депутату Короткову об изъятии имущества

31 марта в Сети появились сведения о том, что прокуратура Волгоградской области обратилась в суд с требованием обратить в доход государства все имущество, принадлежащее экс-депутату облдумы Станиславу Короткову.
Представитель надзорного ведомства Оксана Черединина, к которой «АиФ-Волгоград» обратился за комментариями, опровергла эту информацию.
Ранее облпрокуратура предъявила в Кировский райсуд иск о взыскании с Короткова 43,9 млн рублей. По расчетам, столько он заработал, управляя компанией «Земля Профи», в то время как получал зарплату в качестве председателя комитета облдумы, что является нарушением антикоррупционного законодательства. На имущество экс-законодателя наложен арест в качестве обеспечительной меры.
Станислав Коротков покинул в феврале облдуму по собственному желанию. Однако прокуратура настояла, чтобы его уволили как нарушителя российского законодательства. Суд поддержал это требование.
Между тем в региональном заксобрании произошли и другие изменения: депутата Руслана Шарифова отстранили от должности вице-спикера и председателя одного из комитетов.