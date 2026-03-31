Единая Россия провела мониторинг соцобъектов, вошедших в народную программу

В рамках партдесанта В Семилукском районе провели мониторинг школы и моста. В нем приняли участие депутат Государственной Думы Евгений Ревенко, глава администрации Семилукского района Максим Зацепин, активисты местного отделения партии, представители профильных региональных министерств, общественники, подрядчики.
Первый объект, который посетили — школа № 2 города Семилук. Учебное заведение рассчитано на 625 мест, сейчас здесь обучается 1000 детей. Зданию 60 лет. Капитально оно не разу не ремонтировалось. Работы по обновлению будут идти в несколько этапов. Спортивный зал и часть помещений уже отремонтированы, открыта также «Точка роста» и приведен в порядок школьный стадион. В этом году будут капитально отремонтированы классы и школьные помещения на 2 и 3 этажах. Из областного и муниципального бюджетов на работы выделено 48 миллионов рублей.
Евгений Ревенко отметил, что капитальный ремонт школ — это одно из ключевых направлений в народной программе «Единой России».
«В прошлом году в Воронежской области было капитально отремонтировано по народной программе партии 9 школ. В ближайшее время в области предполагается ремонт еще 10 учебных заведений. Суммы на эти цели закладываются достаточно большие. В области на 10 школ — более миллиарда рублей. Эта школа одна из основных в Семилуках, и конечно ее нужно приводить в порядок. Она должна соответствовать всем современным требованиям», — отметил парламентарий.
Еще один социально значимый объект мониторинга — мост через реку Ведуга на 2-ом километре автодороги «Семилуки-Землянск», которая имеет важное транспортное значение для района и области. На его ремонт было выделено 774 миллиона рублей. Работы ведутся в рамках народной программы партии и нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Глава района Максим Зацепин рассказал, что мост находился в аварийном состоянии: «Мы его закрывали экстренно на ремонт, потому что были лопнуты уже две опоры. Конечно, перекрытие моста принесли большие неудобства для жителей, но это была вынужденная мера. Ремонт его завершается, работы ведутся с опережением графика. Отремонтированный мост будет соответствовать современным требованиям».
По словам Евгения Ревенко Госдума старается помогать регионам совершенствовать инфраструктуру: «По поручению Президента мы ежегодно в бюджете предусматриваем 200 миллиардов рублей на списание федеральных кредитов регионам, с тем чтобы они эти деньги вкладывали в развитие своей инфраструктуры. Это большая системная работа. И это мы видим на примере вот этого объекта. Мост будет современным, безопасным для граждан, улучшит сообщение транспортное, что будет положительно влиять на экономическое развитие и района, и региона».