Приложение «Пермский транспорт» будет работать при отключениях интернета

Обновление доступно для пользователей Android и iOS.

Мобильное приложение «Пермский транспорт» будет работать при ограничениях интернета, рассказали в департаменте транспорта администрации Перми.

Раньше пассажиры нередко сталкивались с проблемами при использовании приложения во время сбоев связи. Разработчик провёл необходимые доработки и закрытое тестирование, после чего обновление стало доступно для всех пользователей.

В ведомстве напомнили, что для регулярных поездок наиболее выгодны проездные билеты.

Напомним, 11 и 12 марта в Перми водители столкнулись с тем, что не могут оплатить городскую парковку: ни приложение, ни сайт не работали. Также не принималась оплата и через СМС. Позже в «Пермской дирекции дорожного движения» пояснили, что в работе системы оплаты произошёл технический сбой.