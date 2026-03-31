Приложение «Пермский транспорт» будет работать при отключениях интернета

Мобильное приложение «Пермский транспорт» будет работать при ограничениях интернета, рассказали в департаменте транспорта администрации Перми.
Раньше пассажиры нередко сталкивались с проблемами при использовании приложения во время сбоев связи. Разработчик провёл необходимые доработки и закрытое тестирование, после чего обновление стало доступно для всех пользователей.
В ведомстве напомнили, что для регулярных поездок наиболее выгодны проездные билеты.
Напомним, 11 и 12 марта в Перми водители столкнулись с тем, что не могут оплатить городскую парковку: ни приложение, ни сайт не работали. Также не принималась оплата и через СМС. Позже в «Пермской дирекции дорожного движения» пояснили, что в работе системы оплаты произошёл технический сбой.