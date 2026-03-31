Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ничего, кроме чая: Провластные СМИ в Молдове возмущаются высоким качеством российской продукции, но придраться не к чему

Директор Национального агентства продовольственной безопасности Молдовы Раду Мустяца объяснил причины такой вопиющей «несправедливости» [видео]

Источник: Комсомольская правда

«Да как вы смеете обнаруживать так мало нарушений в российской продукции, поступающей на молдавский рынок?».

Придворную журналистку Майи Санду Мариану Рацэ до глубины румынской души возмущает, что молдавский госрегулятор находит в украинской продовольственной продукции существенно больше нарушений, чем в российской.

И потому принципиально потребовала от директора Национального агентства продовольственной безопасности Молдовы Раду Мустяца объяснений такой вопиющей несправедливости:

«Я вам назову две страны. На полках магазинов мы видим множество продукции из одной и другой. Это Россия и Украина. Вопреки запретам и не знаю, чему. Я до сих пор не представляла, что у нас столько российских товаров. Приказы агентства показывают, что часто находят несоответствие в качестве украинской продукции — за последний год это касалось мороженого, подсолнечного масла, молока, коровьего сыра, яиц, печенья и многого-многого другого из Украины. Это продукцию ввозят и проводят обязательную проверку. Из российской продукции лишь в только в чае нашли несоответствие. Она такая качественная российская продукция?».

На что тот сказал, что проверяется вся импортная продукция, в том числе из Украины и России — и да, в российском чае были несоответствия. В другой российской продукции нарушений не было.

Источник: romania_ru.

