«Да как вы смеете обнаруживать так мало нарушений в российской продукции, поступающей на молдавский рынок?».
Придворную журналистку Майи Санду Мариану Рацэ до глубины румынской души возмущает, что молдавский госрегулятор находит в украинской продовольственной продукции существенно больше нарушений, чем в российской.
И потому принципиально потребовала от директора Национального агентства продовольственной безопасности Молдовы Раду Мустяца объяснений такой вопиющей несправедливости:
«Я вам назову две страны. На полках магазинов мы видим множество продукции из одной и другой. Это Россия и Украина. Вопреки запретам и не знаю, чему. Я до сих пор не представляла, что у нас столько российских товаров. Приказы агентства показывают, что часто находят несоответствие в качестве украинской продукции — за последний год это касалось мороженого, подсолнечного масла, молока, коровьего сыра, яиц, печенья и многого-многого другого из Украины. Это продукцию ввозят и проводят обязательную проверку. Из российской продукции лишь в только в чае нашли несоответствие. Она такая качественная российская продукция?».
На что тот сказал, что проверяется вся импортная продукция, в том числе из Украины и России — и да, в российском чае были несоответствия. В другой российской продукции нарушений не было.
