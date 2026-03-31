Когда будут праздновать католическую Пасху в Калининграде и области: расписание богослужений

Балтийск (приход Пресвятого Имени Марии): 2 и 3 апреля — службы в 19:00, 4 апреля — Навечерие в 19:30. Пасхальные мессы 5 апреля пройдут в 10:00 и 12:00. Гвардейск (приход Святого Иосифа): 2 апреля в 18:00, 3 апреля в 16:00. Навечерие 4 апреля в 18:00. Гусев (приход Святого Апостола Андрея): 2 и 3 апреля в 20:00, Навечерие 4 апреля в 21:00. Пасхальная месса 5 апреля в 10:00. Знаменск (приход Скорбящей Божией Матери): 3 апреля в 19:00, праздничная месса 5 апреля в 12:00. Краснознаменск (приход Святого Антония): праздничная месса 5 апреля в 15:30. Нестеров (приход Святейшего Сердца Иисуса): 2, 3 и 4 апреля все службы начнутся в 18:00. Озёрск (приход Благовещения): 2 и 3 апреля в 19:00, Навечерие 4 апреля в 21:00. Пионерский (приход Божией Матери Неустанной Помощи): 2 апреля в 19:00, 3 апреля в 14:00, Навечерие 4 апреля в 23:00. Светлый (приход Святых Апостолов Петра и Павла): 2 апреля в 14:00, 3 апреля в 19:00. Навечерие 4 апреля в 20:00. Славск (приход Святого Франциска): праздничная месса 5 апреля в 10:00. Советск (приход Воскресения Христа): 2 и 3 апреля в 18:00, Навечерие 4 апреля в 21:00. Пасхальная месса 5 апреля в 12:00. Черняховск (приход Святого Бруно): 2 и 3 апреля в 19:00. Навечерие 4 апреля в 21:00.