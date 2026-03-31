Суд прекратил дело о банкротстве блогера Лерчек

Чекалину и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвиняют в совершении валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса). По версии следствия, в 2021—2022 годах при продаже фитнес-марафонов супруги вывели за рубеж более 251 млн руб. Деньги направлялись на счета иностранной компании в ОАЭ, а в банки предоставлялись документы с ложными сведениями о целях переводов. В октябре 2024 года суд отправил Чекалиных под домашний арест.