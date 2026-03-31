Суд прекратил дело о банкротстве блогера Лерчек

Арбитражный суд Москвы прекратил дело о банкротстве блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) после погашения ее задолженности по налогам, пишет «РИА Новости».
По информации ТАСС, управление Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Кировской области предоставило в суд документы, подтверждающие полное погашение задолженности перед ФНС, включая пени и штрафы.
Представитель блогера Максим Курносов на заседании суда 17 марта представил документ о перечислении 176 млн руб. на налоговый счет Чекалиной и заявил о погашении долга по налогам. После этого суд сделал паузу в слушаниях, чтобы убедиться в поступлении средств.
По словам Курносова, деньги были перечислены 16 марта, но он не уточнил, кто именно перечислил деньги.
До этого Гагаринский суд Москвы приостановил производство по уголовному делу в отношении Чекалиной в связи с раком, а также изменил меру пресечения на запрет определенных действий.
Чекалину и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвиняют в совершении валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса). По версии следствия, в 2021—2022 годах при продаже фитнес-марафонов супруги вывели за рубеж более 251 млн руб. Деньги направлялись на счета иностранной компании в ОАЭ, а в банки предоставлялись документы с ложными сведениями о целях переводов. В октябре 2024 года суд отправил Чекалиных под домашний арест.
Лерчек вину не признает. Она утверждает, что занималась контентом для фитнес-марафона. Ее бывший муж частично признал вину, однако его защита утверждает, что в действиях Чекалина отсутствует состав преступления по вменяемой статье.
В феврале 2026 года Лерчек родила сына от своего партнера Луиса Сквиччиарини. После родов у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии с множественными метастазами — в позвоночнике, костях ног, легких, черепе и оболочке мозга.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.