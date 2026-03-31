Уровень воды на Айском водохранилище растет на 7 сантиметров в сутки

В этом году паводок в горнозаводской зоне ожидается в конце апреля — начале мая.

Источник: 1obl.ru

Прирост воды в Айском водохранилище составляет 6—7 сантиметров в сутки. Гидротехническое сооружение успешно справляется с нагрузкой, сообщил в своих социальных сетях мэр Златоуста Олег Решетников.

Глава города проинспектировал готовность к паводку по поручению губернатора Алексея Текслера. Гидросооружение прошло капремонт, оборудование исправно, персонал подготовлен.

Особенность этого года — повышенная обводненность снега. Паводок в горнозаводской зоне ожидается в конце апреля — начале мая, но из-за обильного снегозапаса может быть более продолжительным. Операторы ведут круглосуточный мониторинг: данные об уровне воды дважды в сутки передаются в ЕДДС, при усилении паводка сводки будут поступать каждые два часа.

Мэр подчеркнул, что ключевая задача — плавно регулировать сброс воды, чтобы сохранить запас для водоснабжения более 50 тысяч жителей.