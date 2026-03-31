«С мамой только до калитки»: родителям запретили заходить на территорию челябинских школ

После весенних каникул в Челябинске ужесточают правила прохода в школы. Об этом редакции «Первого областного информагентства» сообщили родители одного из лицеев в Ленинском районе города. Новые правила были разосланы администрацией школы в классные чаты. В сообщении сказано, что приказ о введении дополнительных мер безопасности еще на прошлой неделе подписан городским комитетом по делам образования.
Так, теперь родителям разрешается доводить детей только до калитки учебного заведения. На школьный двор, в саму школу взрослых не пустят.
На входе в здание дети будут проходить рамку металлодетектора. Школьникам советуют проверять содержимое своих портфелей и оставлять дома ненужные на уроках вещи: значки, наушники, пауэрбанки, а также металлические аксессуары и металлические канцелярские принадлежности, на которые может среагировать металлодетектор.
Чтобы избежать очередей и опозданий, учеников лицея просят приходить в школу за 20−30 минут до начала уроков.
Отдельным пунктом введен запрет на пронос в школу широкого перечня предметов. Среди них любое оружие, взрывчатые и пиротехнические вещества, перцовые баллончики, электрошокеры, а также их муляжи и игрушки, имитирующие оружие.
«По решению городской антитеррористической комиссии в школах Челябинска введены дополнительные меры безопасности. Они доведены до руководителей для информирования педагогического состава и родителей школьников. Родителей просим отнестись с пониманием к вводимым мерам, они направлены на обеспечение безопасности детей», — сообщили Первому областному информагентству в комитете по делам образования города Челябинска.
Ниже приводим краткий перечень предметов, которые запрещено приносить в школу.
1. Оружие, взрывчатка и опасные вещества: — любое огнестрельное, газовое, пневматическое, травматическое и холодное оружие (ножи, кастеты
2. Предметы для причинения вреда или хулиганства: — перцовые баллончики, электрошокеры, лазерные указки высокой мощности; — наручники, травмирующие предметы (биты, арматура и др.); — предметы, имитирующие оружие (игрушки, муляжи).
3. Вредные для здоровья вещества и продукция: — наркотики, психотропные вещества; — алкоголь, слабоалкогольные и безалкогольные энергетические напитки; — табак, электронные сигареты (вейпы), кальяны, курительные смеси.
4. Средства, которые используются для вандализма и нарушения порядка: — баллончики с краской, «вонючие» и дымовые шашки; — глушители связи, мощные звуковые колонки; — беспилотные летательные аппараты без разрешения; — литература и символика экстремистского/террористического характера.
5. Иные опасные предметы: — стеклянные бутылки; — острые предметы без учебной необходимости (бритвы, скальпели, инструменты); — спички, зажигалки.
Напомним, 26 марта в челябинской школе № 32 ученик девятого класса напал на школьницу. Мальчик принес с собой пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет. После выстрела в девочку он выпрыгнул из окна. В этот же день и был подписан приказ комитета об ужесточении правил посещения школ.
Ранее, в сентябре 2024 года, в челябинской школе № 68 подросток напал на школьницу с молотком и ножом. Обе школы — № 32 и 68 — находятся в Ленинском районе города.