Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: министр обороны Италии объяснил, в чем Иран превосходит Украину

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что продолжительность войны на Ближнем Востоке будет зависеть не от мощи сильнейшего, а от возможности сопротивляться слабейшего.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Крозетто считает, что Иран провернул в войне с США «украинский трюк». По его словам, Россия в конфликте с Украиной якобы рассчитывала на быструю победу, однако боевые действия на Донбассе идут уже пятый год. Таким же образом Иран может втянуть США в затяжной конфликт. Тогда ситуация для США станет патовой, сообщает итальянское информагентство Dire.

При этом Крозетто подчеркнул, что у Ирана гораздо больше «козырей», чем у Украины.

Он отметил, что территория и население Ирана превышают аналогичные показатели Украины. У Ирана по всему миру сотни «спящих агентурных ячеек», которые Тегеран может активировать в любое время для совершения диверсий, считает министр. На его взгляд, это представляет серьезную угрозу для стран как вовлеченных, так и не вовлеченных в конфликт на Ближнем Востоке.

Крозетто также отметил эффективную военную стратегию Ирана — «сеять хаос по всему Ближнему Востоку».

Это, по мнению министра, позволяет втянуть в конфликт все страны Персидского залива. Кроме того, Иран, в отличие от Украины, может влиять на мировые поставки энергоносителей через Ормузский пролив. Тем самым Тегеран «подключает» к конфликту «все экономики мира», в первую очередь азиатские, так как нефть, поступающая через Ормуз, в основном предназначена для них.

Кроме того, США не удалось «мгновенно сменить режим» в Иране, хотя американо-израильская коалиция убила несколько иранских высокопоставленных чиновников и военных. Крозетто отметил, что Иран, в отличие от Украины, больше не является «централизованным режимом» и устранение одного лидера не приведет к падению режима. Именно это привело к провалу американской стратегии, считает он.

В интервью итальянской газете La Repubblica министр подчеркнул, что Италия не разделяет войну, которую развязала администрация Дональда Трампа, «не спрашивая мнения союзников».

При этом, как бы парадоксально это ни звучало, он считает, что «альянс с США является гарантией свободы и безопасности для Италии и ЕС», так как без США «мы — колосс на глиняных ногах».

Он также признался, что обеспокоен тем, что может произойти на Ближнем Востоке в ближайшие недели. Крозетто сказал, что «простых путей выхода из конфликта не осталось», добавив, что все же надеется на дипломатию.

