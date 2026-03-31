СМИ: министр обороны Италии объяснил, в чем Иран превосходит Украину

Крозетто считает, что Иран провернул в войне с США «украинский трюк». По его словам, Россия в конфликте с Украиной якобы рассчитывала на быструю победу, однако боевые действия на Донбассе идут уже пятый год. Таким же образом Иран может втянуть США в затяжной конфликт. Тогда ситуация для США станет патовой, сообщает итальянское информагентство Dire.
Он отметил, что территория и население Ирана превышают аналогичные показатели Украины. У Ирана по всему миру сотни «спящих агентурных ячеек», которые Тегеран может активировать в любое время для совершения диверсий, считает министр. На его взгляд, это представляет серьезную угрозу для стран как вовлеченных, так и не вовлеченных в конфликт на Ближнем Востоке.
Это, по мнению министра, позволяет втянуть в конфликт все страны Персидского залива. Кроме того, Иран, в отличие от Украины, может влиять на мировые поставки энергоносителей через Ормузский пролив. Тем самым Тегеран «подключает» к конфликту «все экономики мира», в первую очередь азиатские, так как нефть, поступающая через Ормуз, в основном предназначена для них.
Кроме того, США не удалось «мгновенно сменить режим» в Иране, хотя американо-израильская коалиция убила несколько иранских высокопоставленных чиновников и военных. Крозетто отметил, что Иран, в отличие от Украины, больше не является «централизованным режимом» и устранение одного лидера не приведет к падению режима. Именно это привело к провалу американской стратегии, считает он.
В интервью итальянской газете La Repubblica министр подчеркнул, что Италия не разделяет войну, которую развязала администрация Дональда Трампа, «не спрашивая мнения союзников».
Он также признался, что обеспокоен тем, что может произойти на Ближнем Востоке в ближайшие недели. Крозетто сказал, что «простых путей выхода из конфликта не осталось», добавив, что все же надеется на дипломатию.