Дом учителя в Казани откроется в начале лета после завершения реконструкции

Реконструкция здания на улице Подлужной, где разместится Дом учителя, близится к завершению. Строительная готовность объекта составляет 75 процентов. Основные работы выполнены, специалисты занимаются внутренней отделкой. В начале лета учреждение примет первых гостей. Ход работ проинспектировал мэр Казани Ильсур Метшин.
Ремонт в пустующем здании стартовал в сентябре 2024 года. За это время строители усилили фундамент, восстановили стены, проложили новые инженерные сети, обустроили входную группу. Фасад облицован красным кирпичом с эффектом старины, внутри сохранена открытая кирпичная кладка. Площадь здания — 950 квадратных метров. Здесь разместятся конференц-зал, актовый зал-трансформер, творческие лаборатории, студии и коворкинг-зоны.
Работа Дома учителя будет построена по четырем направлениям: Центр лидерства, Центр сопровождения молодых педагогов, Центр исследований в области педагогики и Кадровый центр. На базе учреждения также откроется штаб-квартира Ассоциации молодых учителей, объединяющей более двух тысяч членов.
Рядом с Домом учителя появится сквер, который свяжет улицу Подлужную и Кремлевскую набережную. Там установят амфитеатр, зону для выставок, кресла и шезлонги, а также 70 уличных фонарей и 300 метров декоративных гирлянд. В сквере уже высажены липы, березы, ивы, рябины и многолетние растения.
Сейчас работники образования собираются в помещении на Баумана, 62/9. За три года число мероприятий там выросло с 30 до 147 в год. Новый Дом учителя на Подлужной позволит расширить возможности для педагогов.