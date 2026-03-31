Дом учителя в Казани откроется в начале лета после завершения реконструкции

Рядом с Домом учителя появится сквер, который свяжет улицу Подлужную и Кремлевскую набережную. Там установят амфитеатр, зону для выставок, кресла и шезлонги, а также 70 уличных фонарей и 300 метров декоративных гирлянд. В сквере уже высажены липы, березы, ивы, рябины и многолетние растения.