В Челябинске вернётся на маршрут троллейбус, связывающий АМЗ и ЧМК

Протяжённость маршрута «ЧМК — Красный мост» составит 21,4 километра. Его продлили за счёт строительства нового участка контактной сети на улице Кузнецова. Троллейбус будет следовать от улицы 60-летия Октября по улицам Сталеваров, Богдана Хмельницкого, Румянцева, Дружбы, Обухова, Шоссе Металлургов, Черкасская, Свердловскому тракту, Свердловскому проспекту, улице Воровского, Блюхера и Кузнецова.
— Все подготовительные работы завершены. Сейчас главная задача — завершение формирования штата водителей и финальное согласование расписания. Как только закончим эти процедуры — выходим на маршрут, — сообщили в группе «Челябинский троллейбус».
