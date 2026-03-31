Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске вернётся на маршрут троллейбус, связывающий АМЗ и ЧМК

В Челябинске готовятся к запуску троллейбусного маршрута № 7. Он соединит посёлок АМЗ и Челябинский металлургический комбинат.

Источник: Pchela.News

Протяжённость маршрута «ЧМК — Красный мост» составит 21,4 километра. Его продлили за счёт строительства нового участка контактной сети на улице Кузнецова. Троллейбус будет следовать от улицы 60-летия Октября по улицам Сталеваров, Богдана Хмельницкого, Румянцева, Дружбы, Обухова, Шоссе Металлургов, Черкасская, Свердловскому тракту, Свердловскому проспекту, улице Воровского, Блюхера и Кузнецова.

— Все подготовительные работы завершены. Сейчас главная задача — завершение формирования штата водителей и финальное согласование расписания. Как только закончим эти процедуры — выходим на маршрут, — сообщили в группе «Челябинский троллейбус».

Ранее мы рассказывали, что в Челябинске вернулся на привычный маршрут троллейбус № 17, который следует от улицы Молдавской до железнодорожного вокзала.