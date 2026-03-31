Нижегородские кадровые центры признали одними из лучших в России в 2025 году

Кадровые центры Нижегородской области признаны одними из лучших в стране по итогам 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Область заняла пятое место среди регионов-участников комплексной модернизации службы занятости и получила 96,42 балла из 100 возможных. Рейтинг по итогам прошлого года составил Федеральный центр компетенций. В правительстве напомнили, что обновление кадровых центров отвечает задачам национального проекта «Кадры».
«ФЦК оценивали удобство расположения помещений, их доступность для маломобильных граждан, а также проактивный подход специалистов во взаимодействии с соискателями и работодателями. Крайне важно, что благодаря перенастройке работы службы занятости в регионе удалось достичь рекордно низкого уровня регистрируемой безработицы. На сегодняшний день он составляет 0,007 процента», — подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.
Эффективность нижегородской службы занятости отмечают не только в рейтингах. В прошлом году регион стал призером Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере занятости населения Минтруда РФ в трех номинациях.
Нижегородцы могут получить консультацию по вопросам трудоустройства по телефону контакт-центра: 8 (800) 250−47−47 и в любом филиале центра «Работа России».
