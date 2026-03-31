В Воронеже 26-летний автомобилист погиб, врезавшись в столб на улице Волгоградской. Авария произошла около трех часов ночи у дома № 42. По предварительной информации, молодой человек, находившийся за рулем «Лады Гранты», потерял контроль над управлением, в результате чего машина на скорости вылетела с проезжей части и протаранила световую опору. Сила удара была такова, что шансов выжить у водителя практически не осталось — он скончался на месте происшествия еще до прибытия бригады скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 31 марта.