Подросток, «заминировавший» школу в Хабаровске, получил пять лет колонии

Суд установил, что в 2024 году подросток по телефону сообщил о якобы заложенном в школе в Хабаровске взрывном устройстве. В 2025 году в переписке с представителем террористической организации он вступил в ее ряды. Позже за денежное вознаграждение подросток отправил электронные письма с ложными сообщениями о готовящемся взрыве в здании администрации Хабаровска.