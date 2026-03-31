Подросток, «заминировавший» школу в Хабаровске, получил пять лет колонии

Подростка, «заминировавшего» школу и администрацию Хабаровска, осудили на 5 лет.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 31 мар — РИА Новости. Суд приговорил подростка, «заминировавшего» школу и администрацию Хабаровска, к 5 годам воспитательной колонии со штрафом в 30 тысяч рублей, сообщает 1-й Восточный окружной военный суд.

Суд установил, что в 2024 году подросток по телефону сообщил о якобы заложенном в школе в Хабаровске взрывном устройстве. В 2025 году в переписке с представителем террористической организации он вступил в ее ряды. Позже за денежное вознаграждение подросток отправил электронные письма с ложными сообщениями о готовящемся взрыве в здании администрации Хабаровска.

«Суд по совокупности указанных преступлений назначил ему окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в воспитательной колонии и в виде штрафа в размере 30 000 рублей», — сообщил суд.

Отмечается, что подросток признан виновным по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), части 2 статьи 207 УК РФ (ложное сообщение о готовящемся взрыве из хулиганских побуждений) и части 3 статьи 207 УК РФ (ложное сообщение о готовящемся взрыве в целях дестабилизации деятельности органов власти).