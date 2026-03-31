В Перми 31 марта открыли новое здание художественной галереи

Глава региона Дмитрий Махонин поздравил жителей Прикамья с долгожданным событием. Сегодня, 31 марта, открыли новое здание Пермской художественной галереи на ул. Советской, 1.
Галерея приняла первых гостей после торжественной церемонии открытия. Среди них представители музейного сообщества от Калининграда до Владивостока. В эти дни Пермь принимает заседание президиума Российского комитета Международного совета музеев и проводит встречу экспертов «Музейное здание: стратегии, ресурс и бренд».
В открытии нового здания Пермской галерее принял участие губернатор Прикамья. Он отметил его масштабы и значимость в культурной жизни страны.
«Впервые у галереи появилось пространство, которое строили специально под задачи музея. Высокие потолки, открытые панорамные окна, просторные залы — все, чтобы показать всю красоту и масштаб искусства. Поздравляю всех жителей Прикамья с этим замечательным событием!», — отметил Дмитрий Махонин.
Площадь галереи стала больше в семь раз. Кроме известных коллекций новое музейное пространство Перми представит предметы искусства, которые ранее не были доступны посетителям. Сердцем нового здания станет коллекция Пермской деревянной скульптуры, ради которой в Пермь едут со всей России.
Дни открытия галереи для первых посетителей пройдут 2−5 апреля.