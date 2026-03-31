Письмо из воинского реестра — не повестка: объясняет юрист Лютницкая

Многие жители регионов России и Волгограда в последнее время начали получать на электронную почту и в личные кабинеты «Госуслуг» странные уведомления. В письмах сообщается, что в данные Реестра воинского учета внесены некие изменения. Естественно, у многих это вызвало тревогу: не является ли такое сообщение скрытой повесткой и не нужно ли срочно бежать в военкомат?
Независимый юридический эксперт Ольга Лютницкая поспешила успокоить горожан и разъяснила, что на самом деле стоит за этими рассылками. Как выяснилось, такие оповещения — это вовсе не требование о явке, а обычный технический процесс.
Сейчас военкоматы по всей стране активно переходят на современный электронный формат работы. Они собирают, обновляют и систематизируют сведения о гражданах в новых цифровых базах данных. Когда система подгружает информацию о вашем месте жительства, семейном положении или образовании, «Госуслуги» просто вежливо информируют вас, что данные в реестре обновились.
Юрист подчеркивает: если вы получили подобное письмо, никаких самостоятельных действий предпринимать не нужно. Это простая формальность, связанная с наведением порядка в документах. Беспокоиться стоит лишь в том случае, если вам придет именно электронная повестка.
Отличить ее от обычного уведомления о «систематизации» довольно просто. В настоящей повестке всегда четко прописано основание для вызова, а также указаны конкретная дата и время, когда вас ждут в военкомате для решения тех или иных вопросов.
Таким образом, письма о внесении изменений в реестр — это лишь часть большой работы по оцифровке архивов. Пока в тексте сообщения нет прямого требования явиться по конкретному адресу к назначенному часу, оно носит чисто информационный характер.
Ранее сообщалось, что налоговые инспекции изменили режимы работы в Волгограде.