Отец Илона Маска обсудит совместные исследования с российскими учеными

Источник: РБК

Отец американского предпринимателя Илона Маска, международный инвестор Эррол Маск прибыл в Россию с предложением провести совместные исследования с российскими учеными. Об этом он сообщил на пресс-конференции в ТАСС.

«Мы обсуждаем разные вещи, начиная от безопасности — безопасности в сфере информационных технологий, информацию вообще. И также я привез несколько предложений о том, что, например, могли бы мы исследовать дополнительно вместе в Российской Федерации, включая российское научное сообщество», — рассказал он.

Как сообщила организатор поездки Маска, член совета РСПП по легкой промышленности Светлана Горева, в планах у инвестора посетить Нижний Новгород, Владимирскую область, а также Казань и Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде.

Горева рассказала, что на повестке дня стоит вопрос открытия космического Маск-института, который будет заниматься изучением гравитации и полетов в далекий космос.

Ранее Илон Маск назвал интересной идею Роскосмоса разместить ядерные установки на Луне.

В июле 2025 года гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов обсудил с Илоном Маском совместное сотрудничество по дальнему космосу.

