Отец Илона Маска обсудит совместные исследования с российскими учеными

Отец американского предпринимателя Илона Маска, международный инвестор Эррол Маск прибыл в Россию с предложением провести совместные исследования с российскими учеными. Об этом он сообщил на пресс-конференции в ТАСС.
«Мы обсуждаем разные вещи, начиная от безопасности — безопасности в сфере информационных технологий, информацию вообще. И также я привез несколько предложений о том, что, например, могли бы мы исследовать дополнительно вместе в Российской Федерации, включая российское научное сообщество», — рассказал он.
Как сообщила организатор поездки Маска, член совета РСПП по легкой промышленности Светлана Горева, в планах у инвестора посетить Нижний Новгород, Владимирскую область, а также Казань и Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде.
Горева рассказала, что на повестке дня стоит вопрос открытия космического Маск-института, который будет заниматься изучением гравитации и полетов в далекий космос.
Ранее Илон Маск назвал интересной идею Роскосмоса разместить ядерные установки на Луне.
В июле 2025 года гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов обсудил с Илоном Маском совместное сотрудничество по дальнему космосу.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.