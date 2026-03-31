Вывоз в ЕАЭС крупных сумм наличных через нижегородский аэропорт запретят

Уже начиная с 1 апреля 2026 года, в список российских аэропортов, разрешающих вывоз наличных рублей в сумме, превышающей эквивалент 100 тысяч долларов США, в государства ЕАЭС, аэропорт Нижнего Новгорода не попал. Согласно постановлению правительства РФ, в перечень вошли семнадцать пунктов пропуска через государственную границу, расположенных на территории аэропортов. В конце марта президент Владимир Путин подписал уеаз, вводящий ограничения на перемещение наличных рублей за пределы Российской Федерации на территорию стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Согласно новому законодательству, физические лица теперь не могут вывозить через аэропорты в Армению, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан наличные средства, общая сумма которых превышает 100 тысяч долларов США в эквиваленте, рассчитанном по курсу Центрального банка на дату вывоза. Для предпринимателей, как юридических лиц, так и индивидуальных предприимчивых граждан, установленные лимиты действуют безусловно, независимо от объема вывозимых средств. Список аэропортов, предназначенных для вывоза значительных денежных средств, был расширен и теперь включает: Архангельск, Брянск, Калининград, Калугу, Кемерово, Липецк, Магнитогорск, Махачкалу, Мурманск, Новосибирск, Петрозаводск, Томск, Челябинск, Череповец. Кроме того, в перечень вошли столичные воздушные гавани — Внуково, Домодедово и Шереметьево. Аэропорт Нижнего Новгорода в список не вошёл. Гражданам необходимо будет предоставить подтверждение операции по обмену иностранной валюты на рубли, или же документ, свидетельствующий о получении наличных средств в банкомате либо через платежный терминал. При наличии кредитных или заемных обязательств, следует иметь при себе кредитный договор и расходный кассовый ордер. С 1 мая будет действовать запрет, касающийся вывоза за пределы страны аффинированных золотых слитков, чья масса превышает сто граммов. Это ограничение распространится на все без исключения группы населения, а также на юридических лиц. Ранее Центральный банк ввел запрет для коммерческих финансовых учреждений на принятие во внимание неофициальных доходов при вынесении решений о выдаче ипотечных кредитов. Кроме того, для микрофинансовых организаций установлено ограничение максимального размера процента по займам, который теперь не может превышать 100% от основной суммы долга, тогда как ранее этот порог составлял 130%.