Красноярцам напомнили о правилах безопасного использования наушников

Специалисты отмечают, что длительное прослушивание музыки на высокой громкости может привести к снижению слуха. Кроме того, страдает вестибулярный аппарат, который отвечает за равновесие и координацию движений. Опасность заключается в том, что негативные изменения происходят постепенно и долгое время могут оставаться незамеченными.