Красноярцам напомнили о правилах безопасного использования наушников

В красноярском Роспотребнадзора рассказали, как наушники могут влиять на здоровье, и какие меры помогут избежать проблем.
Специалисты отмечают, что длительное прослушивание музыки на высокой громкости может привести к снижению слуха. Кроме того, страдает вестибулярный аппарат, который отвечает за равновесие и координацию движений. Опасность заключается в том, что негативные изменения происходят постепенно и долгое время могут оставаться незамеченными.
В ведомстве советуют выбирать умеренный уровень громкости — такой, при котором слышны окружающие звуки и при необходимости можно поддержать разговор. Также важно обращать внимание на предупреждения устройства о превышении безопасного уровня звука.
Отдельно в Роспотребнадзоре напоминают о безопасности на улице: наушники лучше снимать при переходе дорог и железнодорожных путей.
Также не следует забывать, что длительное ношение, особенно внутриканальных моделей, создает благоприятную среду для размножения бактерий. Это может привести к развитию отита. Чтобы снизить риск, рекомендуется регулярно очищать наушники и не передавать их другим людям, так как это предмет индивидуального пользования.
