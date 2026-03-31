Банда из Кузбасса запугивала должников и угнала такси

В Междуреченске перед судом предстанут трое мужчин, которые наводили ужас на местных жителей. Злоумышленники занимались выбиванием долгов, запугивали людей расправой и даже угнали такси, направив на водителя предмет, похожий на пистолет. Об этом сообщает Сiбдепо.
По версии следствия, в декабре 2023 года обвиняемые пригрозили физической расправой 31-летнему горожанину и потребовали 150 тысяч рублей. Причиной стало то, что потерпевший в разговоре якобы упомянул людей из криминальных кругов.
Ещё одна жертва — 22-летний парень. Под давлением фигурантов он отдал 40 тысяч своих сбережений, а также взял в долг у родственников более 780 тысяч рублей.
Потерпевшие долгое время молчали, боясь мести, однако оперативникам удалось выйти на след преступников. Все трое сейчас находятся под стражей.
Дело направлено в суд. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы по самым тяжким статьям уголовного кодекса.