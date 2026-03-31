100-летний юбилей празднует учитель русского языка и литературы Антонина Сомова

100 лет исполнилось ветерану труда Антонине Сомовой, проживающей в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Как сообщили в районной администрации, Антонина Александровна проработала учителем русского языка и литературы в школе № 37 более 20 лет.
По словам главы администрации Автозаводского района Александра Нагина, каждый долгожитель безусловно заслуживает уважения и внимания.
«Сто лет — не просто юбилей, это целая эпоха, воплощенная в одном человеке. Жизнь Антонины Александровны — пример беззаветного служения призванию, образец для всех нас. Мы гордимся тем, что такой выдающийся педагог, воспитавший не одно поколение достойных граждан, живет и трудится в нашем районе. От всей души желаю крепкого здоровья и внимания родных», — сказал глава районной администрации.
Антонина Александровна всю жизнь проработала учителем русского языка и литературы. Сын юбилярши Алексей восхищается ее любовью к книгам.
«Мама любит читать и до сих пор читает. Конечно, сейчас не так часто и не так много — здоровье уже не позволяет. Она любит поэзию Добронравова, Бродского и Филатова. Имеет личную коллекцию из 39 советских подписных изданий Горького, Чехова, Куприна и Пушкина», — поделился он, добавив, что помимо любви к книгам Антонина Александровна активно занималась садом, посаженные ею пионы радуют глаз.
Сотый юбилей Антонина Александровна отмечает в кругу родных и близких.
Справка.
Антонина Александровна Сомова родилась 31 марта 1926 года в деревне Обухово Балахнинского района Нижегородской области. Когда началась Великая Отечественная война, Антонине Александровне было 15 лет. Как и многие сверстники, она вместе с матерью и двумя сестрами в свободное от учебы время работала на Сормовском заводе, где выпускали танки и другую военную продукцию.
После окончания средней школы Антонина Сомова поступила в Горьковский педагогический институт, который закончила в 1948 году по специальности «преподаватель русского языка и литературы», и была направлена работать в среднюю школу города Горбатова Павловского района Нижегородской области.
В 1952 году Антонина Александровна вышла замуж и переехала в город Горький, где устроилась на работу учителем русского языка и литературы в среднюю школу № 37. Учителем она проработала до пенсии, на которую вышла в 1974 году. За многолетний и доблестный труд Антонина Александровна награждена нагрудным знаком СССР «Отличник народного образования».