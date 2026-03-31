СК возбудил дело по факту проживания людей в доме, признанном аварийным в 2018 году

В ходе мониторинга сети Интернет была выявлена публикация о том, что в Калининграде в доме довоенной постройки, признанном аварийным и подлежащим расселению еще в 2018 году, проживает мужчина с ограниченными возможностями. Приведены сведения о том, что предлагаемая ему квартира в маневренном фонде также непригодна для проживания. В указанном аварийном доме проживает еще несколько семей, при этом каких-либо мер по их расселению не принимается.