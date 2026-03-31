СК возбудил дело по факту проживания людей в доме, признанном аварийным в 2018 году

В аварийном доме проживает несколько семей, а также мужчина-инвалид.

В Калининграде по результатам проверки информации о нарушении жилищных прав граждан возбуждено уголовное дело о халатности. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

В ходе мониторинга сети Интернет была выявлена публикация о том, что в Калининграде в доме довоенной постройки, признанном аварийным и подлежащим расселению еще в 2018 году, проживает мужчина с ограниченными возможностями. Приведены сведения о том, что предлагаемая ему квартира в маневренном фонде также непригодна для проживания. В указанном аварийном доме проживает еще несколько семей, при этом каких-либо мер по их расселению не принимается.

Следственным отделом по Центральному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). По уголовному делу будет выполнен необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности.