2 апреля воронежцы увидят два флага на телебашне

2 апреля воронежская телебашня окрасится в цвета двух флагов: праздничной иллюминацией отметят в столице Черноземья День единения народов Беларуси и России. Напомним, в этот день 30 лет назад, в 1996 году, президенты двух государств подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии».
— На медиафасаде появится бегущая строка с надписью «2 апреля — День единения народов России и Беларуси», — сообщили в филиале РТРС «Воронежский ОРТПЦ».
Праздничный сценарий подсветки будет работать с 20 до 22 часов.