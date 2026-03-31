2 апреля воронежцы увидят два флага на телебашне

2 апреля воронежская телебашня окрасится в цвета двух флагов: праздничной иллюминацией отметят в столице Черноземья День единения народов Беларуси и России. Напомним, в этот день 30 лет назад, в 1996 году, президенты двух государств подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии».