Минжилкомхоз рассказал, когда в Беларуси отключат отопление

МИНСК, 31 мар — Sputnik. Решение о завершении отопительного сезона принимается местными исполнительными распорядительными органами на уровне области, района, города, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.
Там отметили, что согласно Правилам подготовки организаций к отопительному сезону, его проведению и завершению, такое решение может быть принято обл-, рай- и горисполкомами при условии, что на протяжении трех суток подряд сохраняется средняя температура +8°С и выше. При этом в расчет могут быть приняты прогнозы Белгидромета о предстоящей погоде и температуре на ближайшие дни, уточнили в министерстве.
Также там уточнили, что предварительно ЖЭСы уведомляют население о предстоящем окончании отопительного сезона.
Отключение отопления производится в порядке очередности. Сначала батареи отключают в промышленных и прочих организациях, общественных и административных зданиях. Во вторую очередь отключения от систем отопления входят общественные бани, театры, учреждения образования (за исключением школ и детсадов), общежития, а также жилищный фонд.
Позже остальных отопление отключают в гостиницах, библиотеках, государственных архивах, музеях, учреждениях соцобеспечения (интернатах, приютах