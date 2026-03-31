Четыре нижегородских автобусных маршрута продлят с 1 апреля

С 1 апреля в Нижнем Новгороде продлят четыре автобусных маршрута. Это позволит улучшить транспортное сообщение в городе и повысит перевозную способность. Об этом сообщили в ЦРТС.
Маршрут № 74 теперь будет следовать от микрорайона «Бурнаковский» до поселка Комсомольский в Сормове. Ожидается, что это разгрузит маршрут на участке от переулка Союзного до станции «Варя», а пассажиропоток будет распределяться более эффективно. Также изменение исключит предельную наполняемость автобусов.
Маршрут № 94 продлят от площади Горького до микрорайона «Верхние Печеры». Это улучшит транспортное сообщение между улицей Белинского и микрорайоном «Верхние Печеры» с прохождением по улицам Ванеева, Надежды Сусловой и Бринского.
На маршруте № 99 будут выполнять отдельные рейсы до поселка Нагулино. Решение принято с целью организации мультимодальной транспортной связи для местных жителей. При этом график рейсов от поселка Гнилицы до Новостригинского кладбища останется прежним.
Автобусы № 171 будут курсировать от поселка Березовый клин до микрорайона «Медвежья Долина». Это улучшит доступ к социальным объектам на улице Родионова, а пассажиры смогут совершить пересадку на удобное направление.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали о том, что каждый пятый нижегородец тратит на дорогу до работы до двух часов.