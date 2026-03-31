В селе Никольском в Якутии обновят участок региональной дороги «Нам»

Ремонт участка региональной дороги «Нам» в селе Никольском Намского улуса Республики Саха (Якутия) планируется завершить в текущем году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Протяженность объекта составляет 4,1 км, сообщили в региональном управлении автомобильных дорог.
На участке с 70 по 74,1 км специалисты восстановят земляное полотно и дорожную одежду, затем дорога получит асфальтобетонное покрытие. На объекте также обустроят четыре автобусных остановки с заездными карманами и пешеходные переходы с искусственными неровностями. Строительно-монтажные работы начнутся в апреле.
Всего за период реализации нацпроектов «Безопасные качественные дороги» и «Инфраструктура для жизни» на автодороге «Нам» реконструировано 10,7 км и отремонтировано почти 100 км полотна.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.