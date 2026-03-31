В Перми перевозчик выплатил пенсионерке 105 тысяч за травму в трамвае

Перевозчик выплатил компенсацию пожилой жительнице Перми, которая пострадала при столкновении двух трамваев, сообщили в ГУФССП по Пермскому краю.
В момент аварии пенсионерка упала на пол и получила серьёзные травмы. Кроме того, у неё разбились очки, необходимые для постоянного ношения по медицинским показаниям. После выписки из стационара женщина неоднократно обращалась к разным специалистам на амбулаторное лечение, затраты составили 10 тысяч рублей. Ещё около 56 тысяч рублей она потратила на новые очки.
Пострадавшая обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда к компании-перевозчику. В суде установили, что водитель трамвая, заснувший за управлением, находился в штате организации, которая и должна нести ответственность за причинённый вред..
Суд встал на сторону женщины и обязал выплатить ей 70 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также 35 тысяч рублей штрафа за нарушение прав потребителя.
Руководство предприятия уведомили о возможных последствиях задержки выплаты, а для ускорения процесса арестовали расчётные счета организации. Долг был погашен в полном объёме.