13 апреля в Крыму выходной или нет: власти дали ответ

Крым ждут длинные трехдневные выходные. Нерабочим станет 13 апреля, понедельник, который наступит после Пасхи.
Какой праздник отметят в Крыму 12 апреля 2026.
Пасха — великий христианский праздник, посвященный воскресению Иисуса Христа. Это переходящий праздник: его дата меняется год от года и зависит от лунно-солнечного календаря, и в этом году он приходится на 12 апреля.
Объявлен ли 13 апреля 2026 года в Крыму выходным днем.
13 апреля в Крыму официальный выходной день, который обозначен в указе, завизированном главой республики Сергеем Аксеновым. В документе четко написано, что в 2026 году есть дополнительные нерабочие праздничные дни, в числе которых «13 апреля в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения (Пасхи)».