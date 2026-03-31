Названа возможная причина разрушения спутника Starlink

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Сценарий, когда один из спутников Starlink выходит из строя в результате случайных сбоев в работе, дефектов производства или столкновений с микрометеоритами, вполне ожидаем в связи с присутствием их большого количества на орбите. Вероятность нынешнего разрушения спутника Starlink в результате «внешнего воздействия» минимальна, сообщил ТАСС директор Центра компетенций по беспилотным авиационным системам и сервисам МФТИ Александр Родин.
Накануне вечером компания Starlink сообщила о появлении аномалии на его борту одного из ее спутников связи, в результате чего она утратила связь с ним на высоте в 560 км от поверхности Земли. Сегодня ночью участники проекта LeoLab Space сообщили о том, что они зафиксировали при помощи радаров разрушение этого аппарата и формирование облака из обломков, что стало вторым подобным случаем в недавней истории — еще один аппарат Starlink разрушился в середине декабря 2025 года.
«Скорее всего, авария произошла в силу естественных причин просто в силу того, что когда на орбите десять тысяч спутников, реализация даже маловероятного сценария с одним из них — событие вполне ожидаемое. Это могло быть буквально что угодно — от разрушения контура высокого давления в двигателях ориентации до случайного столкновения с космическим мусором», — заявил ученый.
Как отметил Родин, он сомневается в том, что этот инцидент мог быть вызван действиями потенциальных противников США на мировой геополитической арене и испытаниями сверхсекретного космического оружия, нацеленного на уничтожение американских орбитальных группировок.