Названа возможная причина разрушения спутника Starlink

Накануне вечером компания Starlink сообщила о появлении аномалии на его борту одного из ее спутников связи, в результате чего она утратила связь с ним на высоте в 560 км от поверхности Земли. Сегодня ночью участники проекта LeoLab Space сообщили о том, что они зафиксировали при помощи радаров разрушение этого аппарата и формирование облака из обломков, что стало вторым подобным случаем в недавней истории — еще один аппарат Starlink разрушился в середине декабря 2025 года.