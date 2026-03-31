Через аэропорт Красноярска 14 питомцев улетели в заграничное путешествие

За март специалисты краевого управления Россельхознадзора провели в красноярском аэропорту контроль и оформление 11 домашних питомцев. Таможенный контроль в феврале прошли пять собак пород джек рассел терьер, йоркширский терьер, пудель, немецкий шпиц, среднеазиатская овчарка, французский бульдог и чихуахуа, а также три беспородные кошки. Они отправились со своими владельцами в Германию, Грузию, Вьетнам, Испанию, Италию, Монголию и Таиланд. Также за прошедший месяц были ввезены 1 430 декоративных птиц из Кыргызстана, среди них корелла, неразлучники, а также волнистые и ожереловые попугаи.