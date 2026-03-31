«Белоруснефть» отреагировала на ажиотаж с топливом на АЗС в Беларуси. Подробности приводит издание neft.by.
В последнее время объем продаж топлива на заправках значительно возрос. В «Белоруснефти» подобное объясняют сразу несколькими факторами. Например, только по западному приграничью продажи увеличились на 20% относительно аналогичному периоду 2025 года. Вместе с тем на отдельных АЗС страны было реализовано в два-три раза больше топлива.
Начальник отдела реализации нефтепродуктов и оптовой торговли управления обеспечения углеводородным сырьем и реализации продукции ЦА Арсений Шумель обратил внимание, что подобный ажиотаж нестабилен: всплески сменяются снижением реализации до обычного уровня:
— Сказываются и ограничительные меры со стороны европейских государств, в то время как «Белоруснефть» открыта для своих клиентов. Опережение реализации в приграничье составляет до 15% относительно других объектов. Конечно, для предприятий, входящих в состав «Белоруснефти» и осуществляющих продажу топлива, это дополнительные продажи.
Шумель заметил, что «Белоруснефть» готова к подобному росту реализации. Он пояснил, что дополнительные тонна-две реализации на объекте в сутки легко обеспечиваются как сформированной логистикой доставки нефтепродуктов, так и выстроенной системой приобретения и поставки топлива с белорусских нефтеперерабатывающих заводов.
По его словам, интерес граждан соседних стран к белорусскому топливу понятен. Шумель заметил, что стоимость бензина АИ-95, АИ-98 и дизтоплива в Беларуси ниже, чем аналогичные позиции в Польше более чем вдвое.
— 95-й бензин у нас дешевле примерно в 2,2 раза, дизтопливо — в 2,5. Если посмотреть ситуацию трехнедельной давности, то тогда эта разница составляла 1,7−1,8 раза, — обратил внимание начальник отдела реализации нефтепродуктов.
Он добавил, что в Беларуси дешевле и газ:
— Разница в 2,2 раза тоже весьма существенна.
Тем временем цены на бензин и дизельное топливо вырастут в Беларуси 4 апреля.
