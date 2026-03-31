Юрий Станкевич примет участие в предварительном голосовании «Единой России»

Депутат Госдумы Юрий Станкевич подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» в Нижегородской области. Он принимает участие на территории одномандатного избирательного округа № 131, сообщили в пресс-службе партии.
Станкевич был избран с Госдуму восьмого созыва в 2021 году также от «Единой России».
«За этот период удалось хорошо изучить специфику наших муниципалитетов, понять, с какими запросами, с какими чаяниями нижегородцы соприкасаются в повседневной жизни. Тот опыт, который мною наработан, в том числе в качестве заместителя председателя комитета по энергетике, позволяет эффективно на федеральном уровне, опираясь на потребности Нижегородской области, решать задачи, определённые в том числе указом президента о национальных целях развития», — отметил депутат.
Также заявление на участие в предварительном голосовании на территории Нижегородской области подал руководитель проектного офиса Союза российских городов по транспорту Илья Зотов.
«Огромное количество задач, которые ставят жители региона в части транспортного развития, для меня актуальны. Уже есть пул вопросов, которые мы решили за последние 8 лет: закон о запрете высадки детей из общественного транспорта, закон о такси, скидка 50% для детей на авиаперелёты, совместная рассадка детей с родителями. Относительно Нижегородской области требуется дальнейшее улучшение транспортной доступности всех территорий. В том числе продление трамвайных линий в ряд районов города», — поделился Илья Зотов.
Предварительное голосование подготовлено к сентябрьским выборам в Госдуму и Законодательное собрание Нижегородской области области. Победителей выдвинет «Единая Россия», а окончательный список сформируют на конференции в июне 2026 года.
Руководитель регионального исполкома партии Дмитрий Филипенко заявил, что заявки на регистрацию в голосовании продолжают поступать. Сам процесс пройдет в конце мая, и любой житель Нижегородской области сможет поддержать своих кандидатов через портал «Госуслуги». Рейтинговая система позволяет проголосовать за несколько кандидатов, а использование технологии блокчейн обеспечивает прозрачность и безопасность голосования.
Выдвижение кандидатов завершится 30 апреля 2026 года.
