В Волгограде простятся со спортивным журналистом Олегом Ефросининым

О смерти коллеги сообщил Союз журналистов России.

Источник: Комсомольская правда

27 марта в Волгограде умер спортивный журналист Олег Ефросинин, которого волгоградские поклонники шахмат знали как ведущего рубрик об этой игре в 15 волгоградских изданиях. Он не только писала материалы о шахматных турнирах, но и делал конкурсы, в которых участвовали сотни спортсменов. Его не стало в возрасте 69 лет.

Новость о смерти Олега Ефросинина опубликовало региональное отделение Союза журналистов России. В СЖР говорят, Что Олег работал до последнего и строил планы на будущее. Проводить в последний путь журналиста можно 1 апреля 2026 года, прощание с ним начнется в 9.45 на кладбище Краснооктябрьского района.