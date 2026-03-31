Общественный транспорт Москвы переведут на электроэнергию к 2035 году

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Москва переведет весь городской общественный транспорт на электроэнергию к 2035 году. Об этом сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в ходе круглого стола на тему: «Электротранспорт Москвы: промышленный потенциал и городская инфраструктура».

«Москва является флагманом в России по развитию электротранспорта. Так, уже к 2035 году в столице планируется перевести весь городской общественный транспорт на электрическую энергию и довести долю электротранспорта в общем парке индивидуальных транспортных средств до 15%», — сказал Шапошников.

Он также отметил, что по улицам города уже курсирует более 2,7 тыс. электробусов, запущены три маршрута круглогодичных электрических судов.

«Фактически речь идет о формировании нового сегмента городской транспортной системы. В рамках проекта “Энергия Москвы” в столице размещено 385 общедоступных электрозарядных станций, и значительная часть этого оборудования производится столичными предприятиями. Всего же по городу их насчитывается более 10,7 тыс., что делает использование электромобилей удобным и доступным для москвичей и гостей столицы», — добавил председатель столичного парламента.

Шапошников подчеркнул, что вопросы активного развития электротранспорта остаются в центре внимания депутатского корпуса. «Совместно с коллегами мы готовы оперативно вырабатывать решения, направленные на повышение его доступности для жителей Москвы», — заключил спикер Мосгордумы.